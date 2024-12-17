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王世堅直指中租等租賃公司「有牌地下錢莊」！ 網：感謝堅哥還真怕買不到便宜價

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

民進黨立委王世堅自今年三月上任以來，首次質詢便揭露中租-KY（5871）、裕融（9941）及和潤企業（6592）等融資租賃公司涉嫌向銀行搬錢及放高利貸的行為如同「有牌地下錢莊」。他戲稱這三家公司為「薯條三兄弟」，並在接受《壹蘋新聞網》專訪時表示，這些公司長年以高額手續費、違約金及利息來變相放高利貸，並批評公股銀行以低利率貸款給這些租賃公司，進而放任其進一步剝削民眾。

王世堅指出，自擔任台北市議員以來，他接獲多起民眾陳情，尤其是青少年在購買汽、機車時的貸款利率高達18%，並伴隨高額手續費和違約金。他強調，這些租賃公司敢於放款的原因包括借款者的長期工作前景、討債公司介入及父母的擔保。他呼籲政府應以金融消費者保護法來監管租賃公司的行為，並強調這是給「薯條三兄弟」一個改過自新的機會。

PTT上有篇文章網友發表看法，「王世堅委員接受專訪表示，從擔任台北市議員期間就陸續接到陳情。租賃公司做到上市上櫃，可以吸收民間融資，還可以運用低息的公股行庫的錢合法放高利貸。所以，他擔任立委就是要質詢此事，給薯條三兄弟一個從良的機會。看來王世堅委員是吃了秤砣鐵了心要盯上薯條三兄弟了。就算薯條三兄弟說都遵守法律，也沒轍。就看金管會要怎麼處理，還有處理多久。股價看來還會繼續跌？存股族又有便宜的租賃股可以存了？」

其他人留言「謝謝堅哥 甜甜價...」、「99中租」、「感謝堅哥 繼續努力用力打 我還真怕買不到便宜的中租」、「問世間情為何物 真叫人套牢十年」、「堅哥真男人 推」、「堅哥空單很多喔」。

還有人認為「強力過件三小的 不都是這些租賃公司」、「看這些租賃公司過綁約還收你3%手續費就知道該管了」、「根本不用踢爆啊 本來就是地下錢莊啊」、「說的好像其他地下錢莊有逼你貸？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

5871中租KY 6592和潤 9941裕融 地下錢莊 民進黨 王世堅 高利貸

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