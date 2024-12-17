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台股下跌他沒在怕 跟高點只差千點！網哀號：只有台積電沒跌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台股走勢。示意圖。圖/本報資料照片
網友討論台股走勢。示意圖。圖/本報資料照片

台股16日開高走低， 午盤後翻黑，最後一盤一口氣拉77.69點，終場翻紅收在23,039.9點，上漲19.42點，漲幅0.08%，成交量4,087.84億元，三大法人買超69.89億元。有網友認為，23000點與歷史高點不過相差千點，不需要過份悲觀。其他人則直言，指數能撐在現在的水位單純是因為台積電撐盤，反觀其他標的幾乎都是「跌爛了」。

今日台股在盤中一度跌至23000點關卡，引發部分投資人的擔憂，有網友Dcard發文表示，目前與最高點24400點僅相差約1000點，「怎麼一堆人在唉唉叫？」然而，大盤近期震盪加劇，市場氛圍偏保守，使得投資人情緒兩極化。

分析師指出，台股雖距離歷史高點不遠，但受到國際經濟不確定因素、資金動能減弱影響，短線仍需觀察是否有支撐力道。建議投資人保持耐心，避免過度恐慌。

其他人留言：「其實滿多都跌爛了」、「因為台積電幾乎沒什麼跌，其他股票跌到脫褲子」、「麻煩看一下傳產股，那個是真的慘」、「牛市熊市都好，不要搞這個盤整」、「嗚嗚，真是煩惱，明年本來要去峇里島，看來只能去綠島了」、「區間震盪行情難做」、「鴻廣都跌爛，你覺得呢？」「中小企業今年漲幅幾乎都吐回去了」。

還有人說：「準備崩盤了，自由落體坐穩囉」、「因為大部分都是漲台積呀」、「因為指數是靠台積電啊」、「哀哀叫的通常都是愛追高，跟前一波高點那些追高的正二仔一樣」、「錢都流去虛擬貨幣了」、「只拉科技股大權值，其他跌爛，之後科技股大權值跌，其他再被提款一次」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 台積電 台股

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