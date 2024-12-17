買聯電=幫外資收垃圾？網曝「還有得跌」勸早早換股

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超262.07億元，其中賣超聯電7.41萬張最多，有網友認為，雖然不少死忠聯家軍看好聯電高殖利率、投信買超等優勢，但以聯電獲利逐步下降趨勢，即使明年股息亮眼，恐怕也難以填息，他直言「現在買的話無異於幫外資收垃圾」。其他人留言「當初外資一直超買就跟著買，後來發現價格一直上不去就跑了，現在看起來還有的跌」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近期聯電股價表現疲弱，外資賣超、大股東減持，股價跌破2023年低點，顯示空方氣勢強烈。儘管有部分投資人看好其高殖利率和投信買超，但聯電的年EPS呈下降趨勢，即便股息高，若無法填息，投資人依然可能被套牢。

該網友指出，投信買超主要源於散戶購買高股息ETF，而一旦市場熱潮退燒或聯電表現不佳，投信可能由買轉賣，形成多殺多風險。因此，建議等待籌碼指標反轉後再考慮進場，避免成為外資的接盤者。

有人留言力挺聯電「目前營收呈穩定增加，本益比跟淨值比也還在合理範圍，看起來是個不錯的投資標的」、「3開頭依比例建倉慢慢進場也不會賠多少，買在無人問津，賣在人聲鼎沸，簡單的道理，但很難做到」。

但也有人說「這種時候通常月線也不會有什麼支撐作用，因為裡面都剩散戶在互踩，除非再次出現帶量反彈，否則下跌過程中無量的上漲僅能視為短線乖離修正」、「如果股價不漲不跌，有填息都還好，可是股價一直跌還想領股息，賠價差都賠到脫褲了」、「有些公司質變了就是質變，與其期待公司去轉型，還不如早早換股持有，別去亂攤」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。