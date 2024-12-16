進口車關稅變成0％…台灣汽車產業會失去競爭力！網：倒一倒讓人力去台積電輪班

眾多人留言「國產車掛一掛其實沒啥影響」、「扶不起的阿斗，都扶幾年了？」、「拜託垮一垮」、「貨物稅更該廢除」、「沒競爭力就倒一倒讓人力去台積電輪班」、「垮就垮阿 現在沒垮跟垮了差不多吧」、「台灣有汽車工業？」

2024-12-16 11:16