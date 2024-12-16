進口車關稅變成0％…台灣汽車產業會失去競爭力！網：倒一倒讓人力去台積電輪班
立法院提出調降汽車關稅的提案，車輛公會隨即表示高度關注。根據經濟部的評估，若小客車關稅從17.5%降至0%，預計將造成高達600億元的國家稅損，並可能使台灣汽車產業失去競爭力，市場將被進口車取代，重蹈澳洲汽車產業的覆轍。
公會呼籲政府應以調降貨物稅取代關稅，以惠及進口和國產車，並合理反映售價，讓民眾能立即感受到降稅帶來的好處。
一名網友在PTT發文評論「車輛公會出來說話了，如果關稅降低...那台灣汽車產業要垮台啦！整個上下游產業鏈都要崩崩，千萬不可以！」
眾多人留言「國產車掛一掛其實沒啥影響」、「扶不起的阿斗，都扶幾年了？」、「拜託垮一垮」、「貨物稅更該廢除」、「沒競爭力就倒一倒讓人力去台積電輪班」、「垮就垮阿 現在沒垮跟垮了差不多吧」、「台灣有汽車工業？」
還有人說「失業個屁，車輛銷售變多，不就需要更多人員組裝」、「先確定降稅，車子會賣很便宜再說」、「組裝人員去其他傳產就好了，不是缺工嗎」、「台灣有國產車？where？」。
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