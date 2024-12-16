明年開始國內住宿連「瓶裝水」也沒了！ 網：出國理由更多航空業迎大利多

環境部宣布，自明年元旦起，旅宿業者不得主動提供一次性旅宿用品，違者將面臨1200至6000元罰鍰。新政策預計影響全台約1萬4500家旅宿業者，每年可減少2300公噸塑膠使用及約3000公噸碳排放。

此政策引發網友熱議，有人擔心旅行不便，需自備個人衛生用品；但也有支持者認為這是保護環境的良好措施，呼籲業者應考慮降價以回應消費者需求。

網友在PTT發文表示，「一次性備品不用主動提供對旅宿業成本又更省了，如果不降價對獲利又能更加提升呢？不提供PET瓶裝水對一些產業也有影響...看來幾家歡樂幾家愁」。

許多人留言「大家多了更多出國理由 航空業利多」、「瓶裝水也沒有，就有點超過了」、「貴得要死 品質又爛」、「減少這些也不會降費用啊 呵呵」、「正大光明的捨棄國旅吧各位，國旅留給公務員，咱們錢進日本」、「航空業大利多」。

其他人表示「環保騙局」、「無所謂 根本不會考慮國旅 嘻嘻」、「省錢就省錢，扛著環保的招牌真的很母湯」、「國旅根本是自己找死 然後怪消費者去國外」、「國旅明年要不要收一收啦 商業自殺厲害啦」。

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