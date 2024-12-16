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預售屋買氣退散！營建股和房價準備GG了？ 網：又想騙人接盤

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

根據預售實價資料顯示，10月全國預售屋的揭露量約達4,600件，創下近20個月的新低，較今年6月的高峰期月銷約1.66萬件驟減73%。這一現象顯示，央行的打炒房政策已經有效地消除了市場的不理性買盤，以及民眾對房價上漲的預期，房市的買氣已回歸到剛性自用的基本盤。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售屋市場是房市的領頭羊。上半年，由於市場存在「不買會更貴」的預期，新建案銷售迅速且房價不斷上升。然而，隨著8、9月銀行緊縮不動產放款，市場氛圍開始轉變，預售屋市場宣告狂歡派對結束，買盤逐漸恢復理性，正式進入一個以自用為主的理性、審慎的購屋期。

網友在PTT發文表示，「這下子營建股涼定了吧！最近大樓靠炒房致富的鄰居炒房仔，把他頂樓二戶打通成一戶的準豪宅住家掛出來賣，看來是撐不太下去了？」

其他人留言「所以房價到底有沒有跌，沒有，那又有什好擔心的」、「啊有跌回去嗎？」、「漲都漲很快，跌要等很久 笑死」、「個人看法 短期應該不會跌但交易量會很低，所以房仲和代銷應該影響比較大，長期就不知道了」、「好奇房市要怎麼做空」、「買氣退散還好吧! 又不是價崩 又想騙人接盤」。

還有網友表示「沒人買不代表會降價」、「賣不掉就加價賣」、「新聞出來可以買了」、「不可能跌回去，頂多緩跌，請參照2015後」、「股市沒跌房價會跌？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 打炒房 新建案 鄰居

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