中租-KY、和潤企業、裕融被王世堅指是「打房破口」！網酸：還以為是新青安

全台房貸金額水位上升，引發了立委王世堅的警示，指出融資公司存在低利高貸的問題，特別提到中租-KY（5871）、和潤企業（6592）及裕融（9941）三家上市公司，可能成為打房的破口。另一位立委郭國文則質疑這些租賃公司從官股銀行以2%的低利借款，再以超過10%的高利轉貸給中小建商，形容其為「租賃薯條三兄弟變三土匪」。

新青安房貸政策推行一年來，雖然刺激了房市，但銀行因不動產放款的限制，導致房貸審核變得緩慢，民眾怨聲載道。立法院財政委員會的立委發現，在銀行無法迅速核貸時，一些中小型建商竟然轉向融資公司借款，這可能導致套利行為的出現，並要求金管會及財政部加強監管。金管會表示，已對融資租賃公司的授信管理採取行動，並於12月14日向立委報告。

一名網友在PTT發文表示，「不知道租賃三雄還會不會繼續被關切...存股會不會變成存骨？」

其他人留言「最好禁掉阿！你銀行授信不過就去找當鋪」、「誰叫你信用不良或是領現金的工作」、「笑死，高風險高報酬，銀行要擔？還立委勒」、「銀行給存款戶低利率，借給貸款戶高利率，要不要也是說左手換右手」、「搞不清楚狀況 能跟銀行借到錢的 為何要找那三家 當然是銀行不願意放貸的對象」、「以為每個貸款戶都能拿到2、3%這麼低膩」。

還有網友表示「跟地下錢莊借有比較好嗎？」、「沒事去扯中租真的很白癡」、「還以為打房破口是新青安」、「等政策不打中租 在買會比較好」、「那銀行為什麼要借？當銀行傻子？」。

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