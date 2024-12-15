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甜蜜行情只到1月中…把握時間！億級投資人：2025年應效法巴菲特留現金

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
股市情境示意圖。圖／Ingimage
股市情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

2025年的投資布局需考慮地區、風險、估值及利率等因素，建議採取分散的投資策略，並預留現金，準備好備案和避險配置，以應對市場變動。

時至年底，各家投資機構或媒體陸續發表2025年的展望與看法。

2024年因投資市場屢創新高，全球瀰漫著非常樂觀的態度。美國下任總統川普任命的官員又十分重視商業，讓企業界大感振奮，股價也紛紛上揚慶祝。

怎麼看後勢？嚴格來說，全球股市、各國經濟體質差異非常大。因此，明年的投資布局需要考量多項變數，如地區差別、風險大小、估值高低、利率走向等，分散風險及建立投資組合顯得尤為重要。

我的看法傾向於巴菲特的策略：預留現金，因為無法確認市場高峰在哪。如果許多企業的價格遠超過其價值，維持時間長短也難以預測，但相對位置是顯而易見的。

美國依然是全球市場的火車頭，尤其在高科技領域，因此選擇半導體與AI相關軟硬體的個股都是基本配置。金融業則可能因新政策迎來寬鬆管制，中小企業的補漲表現也非常驚人。熱門題材五花八門，在市場樂觀時，波瀾隨時可能掀起。但當大盤修正或市場轉向冷靜時，風險便會顯現，屆時需格外謹慎。

正如我常說的，股市高點往往出現在市場樂觀與瘋狂的時候，這時多數人持股滿檔、不留現金；反之，任何低點則出現在悲觀氣氛濃厚時，市場充斥拋售潮，投資人只願意持有現金。因此，適時參與市場狂歡，需取決於自身可接受的報酬與風險極限。

目前到2025年1月中旬，市場仍處於蜜月期，之後劇烈震盪及消息面的不確定性將蜂擁而至。準備好備案，提高避險部位，是隨時需要準備好的策略。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文把握時間，甜蜜行情只到1月中！億級投資人：2025年應效法巴菲特留現金

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 巴菲特 投資人 避險

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