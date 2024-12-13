台積電（2330）買500元後…漲不敢進、跌了賣不下手！ 達人：「定錨效應」被第一印象所束縛

定錨效應

是指我們在做決定時，很容易受到第一印象的支配，這個印象就像定錨一樣我們會將此做為調整的基準點。

例如：買台積電（2330）500元，心裡就會定錨這個價錢，如果台積電高於500元，我們就會買不大下去，會覺得貴。如果台積電價位在450元，我們會賣不下去，會覺得虧錢了，好歹要回到500元打平才肯賣。

這500元是個人的定錨並不是巿場供需形成的共識500元。

定錨效應會影響我們買賣。

一般來說，如果股票的動能強，有很高的機會再往上漲，但我們卻被心理的第一印象束縛住，覺得股價貴買不下去，因而錯失獲得更多報酬的機會。

相反的，如果股票表現很弱，有很高的機會再走弱，我們會覺得好歹要回到買價才干心，這樣的心理會造成損失的擴大。

造成公司的股價上漲或下跌有很多原因，例如盈收、巿場期待、未來發展等等。如果我們不甚了解持有的股票為何漲？為何跌？只是堅守心理的買價，有可能因此錯失更多報酬的機會。

就像吃享鴨，如果心理定錨1000元以上太貴，那就吃不到享鴨只能吃路邊攤的烤鴨。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。