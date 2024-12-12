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「超級大韭菜」狂買20檔股票喊畢業 網一看：不去做空太可惜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買了一大堆股票結果大多數皆沒賺錢，因此讓他萌生想退出股市的想法。 示意圖／ingimage
一名網友買了一大堆股票結果大多數皆沒賺錢，因此讓他萌生想退出股市的想法。 示意圖／ingimage

投資股票若沒有即時停損止血，往往會讓虧損持續擴大不可不慎。一名網友就是因為買了一大堆股票，都沒有賺錢，所以讓他萌生想從股市畢業的念頭，不想再耗下去了。

原po於Dcard以「#畢業 超級大韭菜」為題發文，表示已將前陣子買的股票全部賣掉了，今年的績效又都吐回去，他並詢問廣大網友有什麼建議「目前庫存剩這些，請問有哪支該停損的？」

從原po的持股明細來看，他買了金寶、正崴、華榮、佳世達、飛宏、神達、福裕、新復興、南仁湖、元晶、鴻海、華邦電、英業達、亞光、艾笛森等諸多科技股，但看起來幾乎都是虧損居多，他補充說道，「想要全部All in金融股+006208了」。

文章吸引上百則留言，網友表示「真厲害，全黑，不去做空可惜了」、「你懂停損這兩個字就不會放到-20幾趴了」、「通常就是要繳了學費，才會知道市值型ETF的好」、「鴻海、廣達，不說了」、「買這麼多支，笑死」、「你在瞎忙什麼呢？」、「跟我一樣，喜歡亂買，全綠」、「鴻海222你還敢買」。

甚至有過來人分享經驗指出「我現在也都進6208跟美股了，台股個股剩下43元的聯電」、「你的操作方式是不是一看到紅就賣啊，不然真的太厲害，可以開班授課了」、「你的進場點都很棒欸！很適合我出場」、「我猜是看電視買的」、「買這麽多，應該很難管理吧」， 原po也回應「是啊！如果沒扣掉昨天賣出的11檔總共有20檔…」。

此外，也有人好奇問原po買這幾檔的理由是什麼？原po則回說「瞎亂買一通…，就覺得會漲，但事與願違，就是投機心態」。不過也有人替原po加油打氣，「你買的股票基本上沒問題，但買的時機有問題」、「進進出出才有成就感，加油！繼續維持技術分析操作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 金融股

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