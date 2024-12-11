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台塑四寶今年拿下「好幾項第一」！ 專家：股民什麼原因買四寶比鴻海（2317）還多
如果範圍鎖定在台灣前50大股票，台塑四寶今年拿下好幾項第1
首先是年度跌幅第1，目前看來毫無懸念將由台塑化拿下，還沒到年底，已經跌掉50%。一定有人好奇，為什麼是「毫無懸念」呢？因為2、3、4名分別是台塑、台化、南亞，近乎霸榜，且比分差距非常小，第5名的中租顯然無緣晉級了。
其次是獲利衰退第1，該頭銜比較特別，由2名參賽者共同拿下，分別是台塑與台化。台塑前3季獲利-0.25元，台化0.25元，皆是有紀錄以來最低，由於難分高下因此只能雙雙並列第１
再來是淨值比倒數第1，此項目由台化0.64拿下。不容易啊，現在大盤突破23000，淨值比高達2.5，台化還竟然能維持在0.64的甜甜價。每1塊錢的淨資產在資本市場只要0.64元就能拿下，甜是肯定甜，或許帶點苦味兒，箇中滋味只有股民才知。
不過有意思的是，今年四寶股東數竟大增15.8萬人，什麼原因股民買四寶比鴻海多？
一方面可能期望台塑四寶在接下來的一年能夠挽救頹勢、交出新氣象；或者只是想要逢低抄底賺價差？又或是計畫長期領……股息？
今天我試著估算四寶明年的股息殖利率，算著算著，竟不由地感到一陣寒冷...
這樣吧，我覺得四寶可以開始準備明年股東會紀念品了，怎麼說捏？畢竟配息不夠，紀念品來湊，也許誤打誤撞，還能衝擊2025股東會紀念品實用排行，一舉打入新一代公園三件套。
當然最重要的，還是希望四寶能夠好好振作打起精神，轉型改革，畢竟股民很誠實地，沒有價差才會期望紀念品，如果只剩紀念品，那不如上蝦皮。
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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