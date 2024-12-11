台塑四寶今年拿下「好幾項第一」！ 專家：股民什麼原因買四寶比鴻海（2317）還多

如果範圍鎖定在台灣前50大股票，台塑四寶今年拿下好幾項第1

其次是獲利衰退第1，該頭銜比較特別，由2名參賽者共同拿下，分別是台塑與台化。台塑前3季獲利-0.25元，台化0.25元，皆是有紀錄以來最低，由於難分高下因此只能雙雙並列第１

再來是淨值比倒數第1，此項目由台化0.64拿下。不容易啊，現在大盤突破23000，淨值比高達2.5，台化還竟然能維持在0.64的甜甜價。每1塊錢的淨資產在資本市場只要0.64元就能拿下，甜是肯定甜，或許帶點苦味兒，箇中滋味只有股民才知。