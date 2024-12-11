他悔拿打工錢買200元鴻海 網勸別賣揭「關鍵時間點」：你會笑

學生打工賺到的錢得來不易，如果買錯股票反而可能得不償失。一名男大生在Dcard發文說，他拿了自己大一打工時賺的錢去買一張200元的鴻海，求大家打醒他。

原po貼出股票交易對帳單，成交價是200元，結果12月10日鴻海股價來到195元，損失5901元，報酬率也變成負的2.95%。

有網友在其貼文底下留言認為其實200元還好，不算套牢，因為鴻海近期都在200元上下游走，但原po因為心態關係，容易患得患失，賺不了錢又會增加自己心理壓力，這樣反而影響生活，沒有那種每次買下去就漲的，建議原po先調整好心態。

其他人也紛紛表示「存股跟套牢只有一線之隔」、「我買在235元」、「上看300，不用擔心」、「我202就忍不住上車了」、「要有耐心，鴻海是好公司」、「沒急用錢就放這吧，明年中不只200…」、「鴻海每年能配5元上下，稱不上套牢，頂多當定存」、「我179當初也覺得很高，現在回頭看是賣飛啊」。

還有人建議，「放著不要動，會更高的。但如果受不了忍不住，回200多你就可以賣了，我存了五年每年配息，均價大概剩80左右」、「AI伺服器12月開始出貨，1月5日公布12月營收，不要等明年第一季營收出來才後悔沒買到200元以下的鴻海」、「放心我203都沒在怕了，有我給你墊背」。

也有人貼出自己的對帳單，買在205元賣在221元，慶幸自己有趕快先跑，因為擔憂之後行情不妙，明年川普上來就150了」、「歡迎住套房」、「211套了5張，嗚嗚」、「趕快賣一賣，免得跌回160」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。