快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

他悔拿打工錢買200元鴻海 網勸別賣揭「關鍵時間點」：你會笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard發文後悔買了一張200元的鴻海，求網友打醒他。 示意圖／ingimage
一名網友在Dcard發文後悔買了一張200元的鴻海，求網友打醒他。 示意圖／ingimage

學生打工賺到的錢得來不易，如果買錯股票反而可能得不償失。一名男大生在Dcard發文說，他拿了自己大一打工時賺的錢去買一張200元的鴻海，求大家打醒他。

原po貼出股票交易對帳單，成交價是200元，結果12月10日鴻海股價來到195元，損失5901元，報酬率也變成負的2.95%。

有網友在其貼文底下留言認為其實200元還好，不算套牢，因為鴻海近期都在200元上下游走，但原po因為心態關係，容易患得患失，賺不了錢又會增加自己心理壓力，這樣反而影響生活，沒有那種每次買下去就漲的，建議原po先調整好心態。

其他人也紛紛表示「存股跟套牢只有一線之隔」、「我買在235元」、「上看300，不用擔心」、「我202就忍不住上車了」、「要有耐心，鴻海是好公司」、「沒急用錢就放這吧，明年中不只200…」、「鴻海每年能配5元上下，稱不上套牢，頂多當定存」、「我179當初也覺得很高，現在回頭看是賣飛啊」。

還有人建議，「放著不要動，會更高的。但如果受不了忍不住，回200多你就可以賣了，我存了五年每年配息，均價大概剩80左右」、「AI伺服器12月開始出貨，1月5日公布12月營收，不要等明年第一季營收出來才後悔沒買到200元以下的鴻海」、「放心我203都沒在怕了，有我給你墊背」。

也有人貼出自己的對帳單，買在205元賣在221元，慶幸自己有趕快先跑，因為擔憂之後行情不妙，明年川普上來就150了」、「歡迎住套房」、「211套了5張，嗚嗚」、「趕快賣一賣，免得跌回160」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

台塑四寶今年拿下「好幾項第一」！ 專家：股民什麼原因買四寶比鴻海（2317）還多

如果範圍鎖定在台灣前50大股票，台塑四寶今年拿下好幾項第1

川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，11月數據顯示，失業金申請、薪資成長、商品...

他悔拿打工錢買200元鴻海 網勸別賣揭「關鍵時間點」：你會笑

學生打工賺到的錢得來不易，如果買錯股票反而可能得不償失。一名男大生在Dcard發文說，他拿了自己大一打工時賺的錢去買一張200元的鴻海，...

遇「房市泡沫」改買金融股領股息比市值型ETF好？ 網酸：大盤不好銀行股會填息嗎

有網友認為，假設台灣房市泡沫進而影響到經濟，恐像日本變成失落N年，那時候是否買金融股領股息，會比投資市值型ETF長期盤整還好？

要有受折磨的能力！林茂昌談季報資本主義與長期投資

筆者寫這篇稿子時，正是上市公司紛紛公布第三季季報的時候。特別是熱門股，業績的好壞，對股價有重大影響。數字漂亮的公司，股價自然上揚，帶來了掌聲和歡笑；但成績不怎麼樣的公司，股價應聲重挫，迎來媒體惡毒批評與股民無情咒罵。

9個月股票資產增600萬…扣掉利息還有150萬現金流！小師傅：高股息無法贏市值型就放大資產

今年三月的時候，股票市值只有1270多萬，但經過九個月，股票市值已經增長到1810萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。