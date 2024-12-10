遇「房市泡沫」改買金融股領股息比市值型ETF好？ 網酸：大盤不好銀行股會填息嗎

市值、高股息型的ETF該如何選擇？一直以來都是投資人長期喜歡爭論的選擇題，有人喜歡「現金流」就會選擇高股息，另也有一派認為股息只是「左手換右手」，股票就是要賺價差，選擇跟隨大盤連動度較高的市值型ETF。不過就有網友認為，假設台灣房市泡沫進而影響到經濟，恐像日本變成失落N年，那時候是否買金融股領股息，會比投資市值型ETF長期盤整還好？

一名網友在PTT發文表示「市值型ETF雖然長期看漲，但台灣經濟受外資影響很大，又有地緣風險；如果未來台積電競爭力不再強勢，市值型會不會長期盤整？如果台灣房市泡沫或美國強逼台灣升值像以前日本一樣簽協議...變成失落的N年。這時候搞不好買銀行股每年拿股息，比市值型長期盤整好？」

其他人留言「哪來那麼多如果，不如說明天彗星撞地球好了」、「怕東怕西 乖乖去放定存」、「你就只是不想承擔風險而已」、「房市泡沫？你確定銀行不會中箭？」、「明天可能核戰了」、「覺得美國這麼厲害，去買美國市值型不會？」、「大盤不好銀行股拿股息會填息嗎」

還有人說「現在的價格早就把你說的這些如果算進去了」、「怕賠不要進賭場」、「怕台股爆炸就直接去買美股」、「杞人憂天」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。