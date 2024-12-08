9個月股票資產增600萬…扣掉利息還有150萬現金流！小師傅：高股息無法贏市值型就放大資產

今年三月的時候，股票市值只有1270多萬，但經過九個月，股票市值已經增長到1810萬。雖然原本設定的目標是今年內達到2000萬市值，但今年已經快結束了，我想應該是無法完成了，不過，從2023年1月400多萬的市值開始，到現在的1800多萬，扣掉利息後還能產生150多萬的正現金流，其實對我來說已經算是非常不錯的成績了。

目前在股市的投資資歷共有8年，其中專注存股的時間只有2年。自己現在是以高股息為主，前6年的我市值型也買、高股息也買，到最後連美股也買，當初一開始就是人云亦云，看到有人說「市值型報酬 > 高股息報酬」就去買市值型。

後來又聽人建議說：「如果要投大盤的話，就去買美股大盤VT就好了，只買台股太危險了。」結果，我又開始買美股。就這樣，什麼都買，但經過這6年，我發現資產並沒有增加得特別快。

這6年下來，讓我很了解自己是無法長期抱著市值型。既然我抱不住，那我就選擇我抱得住的高股息。後來我想，既然高股息的報酬率贏不了市值型，那沒關係，我只要想辦法把資產放大就好了。如果我可以把資產放大到2000萬，我只要賺個10%，那就很可觀了

所以，我開始研究質押、信貸、房貸、增貸等槓桿工具。大家會說這些工具就像毒蛇猛獸，非常可怕。我當初也覺得可怕，但當你把它們的底摸得清清楚楚後，會發現這些工具根本不可怕，甚至還非常安全。

對我來說，配息型是一個很好放大資產的工具。像我最初信貸只能貸到60多萬，利率4%多。現在，我因為每年股息54c讓所得增加了，就可以增貸到200多萬，利率2%多。不過，因為我明年就要開始談房貸了，這會影響我的貸款額度，所以目前信貸也沒借出多少來使用。

真正來說，目前的我還沒有把剩下槓桿完全啟動，我期待明年房貸談好後，可以完全開啟房貸、信貸、質押等操作。到時候，資產增加的速度一定會更加快速。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。