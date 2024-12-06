台塑（1301）跌破2008年低點…四寶的黑暗時刻！達人：弱勢股碰不得

在過去的一年中，記憶體及塑化產業面臨了前所未有的挑戰。這些行業不僅沒有顯示出財務上的盈利機會，反而出現了業績轉虧的跡象，令投資人感到擔憂。尤其在股價方面，這些產業的表現更是讓人瞠目結舌，股價均出現了腰斬的慘痛局面。

此外這些產業的財務表現並未呈現任何明顯的好轉跡象，也沒有出現轉虧為盈的契機，這進一步加深了市場的不確定性。在這種情況下，投資人的進場布局顯得尤為謹慎，因為沒有明確的獲利前景支持，進場的風險自然增加。更為嚴峻的是，一旦涉及到中國市場的競爭，情況更加復雜。中國市場以其激烈的價格競爭而聞名，這種殺價競爭往往會壓縮利潤空間，使得即使是大型企業也難以持續獲得穩定的盈利。對於投資人而言，這樣的市場環境更是一個巨大的紅旗，投資這類產業帶來的風險遠大於其潛在的回報。

台塑四寶股價壓力

台塑跌破08年低點！11/29台塑四寶中，僅剩南亞（1303）尚未跌破2008年金融海嘯時期的低點以外，其餘台塑化（6505）、台化（1326）、台塑（1301）等公司的股價已跌破2008年的最低點，今年股價幾乎腰斬。

碳權議題

台塑集團作為台灣排碳的大戶，面對外界對其碳排放的廣泛關注。透過與全球最大的碳揭露組織CDP(碳揭露計畫Carbon Disclosure Project)的合作，台塑集團致力於提升其氣候變化透明度的評級。然而，即便通過投入AI技術和優化製程效率來降低碳排放，公司的股價仍然承受巨大壓力，反映出市場對於其長期盈利能力和環境策略的擔憂。

中國ECFA中止

應對中美角力、中國龐大新產與ECFA中止的威脅，台塑集團已制定全球銷售和產品轉型策略。面對激烈的市場競爭和政策不確定性，尤其是在中國市場，台塑集團正在加速其在其他地區的布局，以減少對單一市場的依賴，同時提升產品的競爭力和市場多樣性。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台塑跌破2008年低點！台塑四寶的黑暗時刻！弱勢股碰不得！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。