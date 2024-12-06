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LINE Pay上市重挫！網曝：反應這2大指標跟不上股價

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE Pay示意圖。 LINE Pay／提供
LINE Pay示意圖。 LINE Pay／提供

LINE Pay（7722）以每股508元掛牌上市，5日以510元開出，上漲2元，一度拉至512元，但早盤旋即翻黑，一度下滑至465元，跌破承銷價，蜜月行情破滅，盤中跌幅一度來到8%。PTT網友直言，「反應目前line pay的獲利及成長跟不上現有股價」。

LINE Pay為本土最大行動支付品牌，提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈，累計今年前3季營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27%，每股純益7.99元，年增29.7%，今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

一名網友在PTT發文轉貼LINE Pay上市股價重挫的新聞，其他人留言「本益比還是要看一下」、「抽到炸彈嗎」、「這獲利搭配這價格，真的太貴了」、「有人抽30幾次第一次中籤就是這支，好慘」、「開盤跌深一個原因是內部員工的持股出脫啊，不過這也是反應了目前line pay的獲利跟成長跟不上現有股價」。

還有人說「本來以為抽到黃金，結果拿起來發現是狗屎」、「沒賺錢還這麼貴，也沒明顯贏過對手啊」、「開盤價賣掉的人，手續費28折計算可以賺差不多250元」、「印象這支一開始上櫃千元然後腰斬一半股價？今天不意外」、「主要是申購價太高關係450還差不多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

LINE LINE Pay PTT

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