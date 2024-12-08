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淨水器公司發展「高級吐司」還開麵包店 股價跳空大漲2.7倍

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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接下來，我要介紹學習創新高投資法之後的成功案例。首先是OSG公司（OSG Corporation，6757），它本來是一家銷售淨水器等產品的公司，後來因為發展高級吐司「銀座仁志川」的加盟事業而快速成長。

起初我是在推特上發現這一檔個股。其實我以往完全沒聽過這家公司，得知它是經營「銀座仁志川」這個連鎖品牌的企業之後，突然變得很感興趣。

我本來就很喜歡高級吐司，尤其對「銀座仁志川」更是情有獨鍾，卻沒想到它和OSG公司之間的關聯。

（本文出自《創新高投資法》)
（本文出自《創新高投資法》)
股友之間似乎也很少有人知道這件事，買它股票的人也還非常稀少，投資人關係部門發布的資訊相當有限，看來應該是乏人問津的個股。

「銀座仁志川」就只賣一種麵包，門市面積也很有限，想必食物浪費也很少。

此外，由於當時正值高級吐司熱潮方興未艾，於是我心想「這應該會賺錢吧？」便在2019年9月，OSG公司公布財報，股價跳空大漲之際買進（圖6）。

此後，我就不時會到東京市區的門市巡視，看看商品銷售狀況如何，和顧客是否大排長龍。同時，我也在股價創新高之際加碼買進，並持續關注它的動向。

後來到了11月，在創新高投資學院的讀書會上，有人發表了對這檔個股的看法，DUKE老師也做了一些解說，我因而相信自己的觀點沒錯，也讓我有了自信。

不過，OSG公司在本業的水相關事業方面，由於缺乏公開資訊，難以評估發展狀況，是一大風險。

這一點DUKE老師也曾提醒我們留意，但我個人認為它的風險報酬（請參閱P85）表現並不差，便決定不先獲利了結，靜待財報出爐。

結果我踩到了地雷。最後我是在股價跳空下跌後，才賣出持股。不過由於我搶在巨大轉變萌現徵兆時就持續加碼買進，所以它成了我運用順勢投資手法，並且大獲成功的第一個投資經驗。

（本文出自《創新高投資法》作者：DUKE 譯者：張嘉芬)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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