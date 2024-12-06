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靠海運股獲利好幾千萬 航海王不藏私大方傳授「波段操作」進場時機

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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2021年我在時間上稍微比較有空，便以海運的大型權值股為核心，用創新高投資法操作了幾波投資。

最後在股價大幅下跌的9月底時，我已出清手上絕大部分的持股，賺進了好幾千萬日圓的利潤。我以前在金融機構處理過船舶融資的業務，所以明白海運業界的商業模式和營收結構等資訊。

此外，因為我每天都很仔細閱讀日本經濟新聞，當中也包括了貨櫃運價等市況欄。在散戶當中，或許我算是有一些較能提早察覺市場變化的優勢。

（本文出自《創新高投資法》)
（本文出自《創新高投資法》)
因此，我有幸看到機會，在海運業者上調全年業績預估，股價創新高之際，算準時機進場。至於這一波的投資績效，雖然獲利不到十倍，但賺了四到六倍的價差。

實際上我除了商船三井（9104）之外，還在日本郵船（9101）、川崎汽船（9107）等多檔海運股投入了相當程度的資金，而圖11呈現的只有買賣商船三井的案例。

我從2020年秋天開始買進商船三井的股票（A），只要股價創新高，我就繼續加碼買進（B～E）。最終由於股價在2021年9月下旬（F）前後觸及波段高點，因此我決定獲利了結。

而川崎汽船則因為沒有配發股利，以往股價波動不大，但我預期它遲早會再恢復配息，便進場買股投資，結果竟得到了回饋。

（本文出自《創新高投資法》作者：DUKE 譯者：張嘉芬)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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