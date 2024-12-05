「南韓戒嚴＋年底行情」台股上攻2萬4？他看好：一路噴到年底

台股進入全年上漲機率最高的12月，過去十年多頭勝率高達八成，同時外資將進入年底長假，對盤勢影響下降，內資主控盤勢，台股有機會再次挑戰M頭23,713、23,699兩次高點，甚至不排除年底攻上24,000點。PTT網友看好南韓戒嚴事件加上年底作帳行情，大盤可望再次登頂，直呼「一路噴到年底，不要不信」。

一名網友在PTT發文表示，「隨著南韓戒嚴已變成鬧劇收場，加上年底作帳行情，大盤是否該順利上攻24000點？」

其他人留言「攻24000很難嗎？不就拉電子權值」、「多蛙還不快歐印穩的勒」、「有機會有機會有機會」、「好，我信一回」、「努力加倉就對了衝衝衝」、「一路噴到年底，不要不信」。

但也有人擔心直呼「訊號來了」、「內資有這種能耐控盤？」、「有辦法突破嗎」、「完了，又再騙了」、「原本有機會的，新聞一出就沒了」、「內資說的能信？逆風時跑的比誰都快」、「上兩萬四又如何，929還是跌啊」、「出貨文嗎？寫成新聞太故意了」、「23000開始倒貨給散戶」、「熱錢少那麼多，明年第一季看看」、「、這個新聞出來大概就是提示大家可以跑的概念了吧」。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，最有利台股12月走勢的原因，在於外資11月已賣超2,729億元，賣壓逐步渲洩，加上12月中旬過後，歐美經理人開始進入長假，且全年績效已結算，除非國際突發非經濟因素的黑天鵝事件，否則不易再積極進出台股，內資主導的作帳、作夢行情將成為盤勢主軸。

此外，台新投顧總經理呂仁傑、華南投顧董事長儲祥生指出，台積電（2330）現貨價與ADR間價差再次來到20.3%，由溢價帶動現貨價反彈的趨勢，在未收斂至正常波動的10~15%區間前，將呈震盪趨堅格局，連帶台股也有機會再次挑戰高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。