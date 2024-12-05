快訊

瓊瑤辭世 退休台師大教授回憶：大學採訪初見瓊瑤卻夢想破滅

挺戒嚴？ 他譏「非小編亂發文」 只是曝露民進黨內部大問題

Dyson OnTrac降噪耳機開箱！重塑好音質 耳墊配件自由搭色、強力續航整天聆聽免充電

聽新聞
0:00 / 0:00

「南韓戒嚴＋年底行情」台股上攻2萬4？他看好：一路噴到年底

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論年底台股行情。 圖／聯合報系資料照片
網友討論年底台股行情。 圖／聯合報系資料照片

台股進入全年上漲機率最高的12月，過去十年多頭勝率高達八成，同時外資將進入年底長假，對盤勢影響下降，內資主控盤勢，台股有機會再次挑戰M頭23,713、23,699兩次高點，甚至不排除年底攻上24,000點。PTT網友看好南韓戒嚴事件加上年底作帳行情，大盤可望再次登頂，直呼「一路噴到年底，不要不信」。

一名網友在PTT發文表示，「隨著南韓戒嚴已變成鬧劇收場，加上年底作帳行情，大盤是否該順利上攻24000點？」

其他人留言「攻24000很難嗎？不就拉電子權值」、「多蛙還不快歐印穩的勒」、「有機會有機會有機會」、「好，我信一回」、「努力加倉就對了衝衝衝」、「一路噴到年底，不要不信」。

但也有人擔心直呼「訊號來了」、「內資有這種能耐控盤？」、「有辦法突破嗎」、「完了，又再騙了」、「原本有機會的，新聞一出就沒了」、「內資說的能信？逆風時跑的比誰都快」、「上兩萬四又如何，929還是跌啊」、「出貨文嗎？寫成新聞太故意了」、「23000開始倒貨給散戶」、「熱錢少那麼多，明年第一季看看」、「、這個新聞出來大概就是提示大家可以跑的概念了吧」。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，最有利台股12月走勢的原因，在於外資11月已賣超2,729億元，賣壓逐步渲洩，加上12月中旬過後，歐美經理人開始進入長假，且全年績效已結算，除非國際突發非經濟因素的黑天鵝事件，否則不易再積極進出台股，內資主導的作帳、作夢行情將成為盤勢主軸。

此外，台新投顧總經理呂仁傑、華南投顧董事長儲祥生指出，台積電（2330）現貨價與ADR間價差再次來到20.3%，由溢價帶動現貨價反彈的趨勢，在未收斂至正常波動的10~15%區間前，將呈震盪趨堅格局，連帶台股也有機會再次挑戰高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 南韓戒嚴 台積電 台股

延伸閱讀

「逆風送暖」00929擁130張繼續持有！小師傅三理由：00900韭菜始祖股價也不爬回來了？

00919為何能配0.72元？存股哥「強者不證自明」：它就是有能耐配這麼高！

外資昨狂買00929是在套利交易嗎？ 不敗教主：一般人也可以但是要500張為單位

高股息人踩人⋯00929拋售潮大媽不要了？網示警：只是剛開始

相關新聞

「南韓戒嚴＋年底行情」台股上攻2萬4？他看好：一路噴到年底

台股進入全年上漲機率最高的12月，過去十年多頭勝率高達八成，同時外資將進入年底長假，對盤勢影響下降，內資主控盤勢，台股有機會再次挑戰M頭23,713、23,699兩次高點，甚至不排除年底攻上24,000點。PTT網友看好南韓戒嚴事件加上年底作帳行情，大盤可望再次登頂，直呼「一路噴到年底，不要不信」。

南韓動盪台股受惠？網曝「利多」：韓國單都轉來台灣

南韓總統尹錫悅昨日深夜發布戒嚴令，短短6小時又宣布停止戒嚴，最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）發起無限期罷工，直到尹錫悅請辭下台為止。PTT網友熱議「有沒有韓國越弱別人就越強的概念股？」有人擔心直呼「三星抖了」，也有人認為台灣廠商有機會受惠，留言「韓國單，都轉來台灣」。

力積電（6770）董事長獲頒台大傑出校友 全網：相信黃董年底就懂

力積電董事長黃崇仁獲頒台灣大學第19屆工商類傑出校友，引發網友熱議。PTT笑稱，「以為是農藝系傑出校友，因為教股民如何種韭菜、割韭菜」。力積電銅鑼新廠轉型，已導入機台建置中介層(Interposer)、3D晶圓堆疊產能，展開高毛利的3D AI代工服務，並以新廠多達每月4萬片12吋晶圓的擴產即戰力，協助國際級客戶迅速掌握AI爆發商機。

為準備孩子教育基金存定期儲蓄…金額零成長 股市菜鳥痛揭銀行荒謬利率

以前我曾為了準備孩子的教育基金，而存了一筆定期儲蓄存款，但金額毫無成長，於是便打算趁著「即使投資失敗，年齡上還有機會挽回」的時候，…

股價翻漲七倍的「藏壽司」是迴轉壽司業界的勝利組 它慘淪失敗組

再來看看迴轉壽司業界。迴轉壽司在東證三十三種產業類股當中，被歸類在零售業。在這一波漲勢當中，藏壽司的股價屢創新高…

台股不受「韓國戒嚴」影響沒跌反漲！ 直雲：僅次於美股的第二強股票

韓股跌倒，台股不影響，我說過台股是僅次於美股的第二強股票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。