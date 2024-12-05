南韓動盪台股受惠？網曝「利多」：韓國單都轉來台灣

南韓總統尹錫悅昨日深夜發布戒嚴令，短短6小時又宣布停止戒嚴，最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）發起無限期罷工，直到尹錫悅請辭下台為止。PTT網友熱議「有沒有韓國越弱別人就越強的概念股？」有人擔心直呼「三星抖了」，也有人認為台灣廠商有機會受惠，留言「韓國單，都轉來台灣」。

南韓總統尹錫悅昨（3日） 晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示目的是為了剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序，引發當地民眾反對及國際關注。然而短短6小時後，尹錫悅即在國會議員要求之下宣布解除戒嚴令。

一名網友在PTT發文表示，「有沒有韓國衰退概念股？最大工會都無期限罷工了，還罷到總統請辭為止，總統有這麼好自主請辭嗎？韓國的下一次經濟數據不用看也知道結果了，有沒有韓國越弱、別人就越強的概念股？」

其他人留言「股市也在崩，三星、SK、現代全部下去，超慘」、「韓股蛙崩潰」、「奴性不夠重，經濟就下去吧」、「一個爛人把國家搞的這麼動盪」、「最好你罷工他會自己下台，他都敢戒嚴了」、「只有海力士平盤沒跌」。不少人看好韓國本次戒嚴事件可能使台灣受惠，留言「韓國單都轉來台灣」、「轉單效益要來了嗎」、「韓國跌倒，台灣吃飽」、「台股利多」。

也有網友談及台灣狀況，留言「台灣才不可能亂罷工呢，勞工超聽話的」、「反觀台灣奴工，12/7再不上街台灣沒救」、「台灣是都在批鬥罷工的人 然後靠北勞權低」、「台積電連工會都沒有，罷甚麼工」、「反觀台灣奴性超重」。

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