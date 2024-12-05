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力積電（6770）董事長獲頒台大傑出校友 全網：相信黃董年底就懂

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

力積電董事長黃崇仁獲頒台灣大學第19屆工商類傑出校友，引發網友熱議。PTT笑稱，「以為是農藝系傑出校友，因為教股民如何種韭菜、割韭菜」。力積電銅鑼新廠轉型，已導入機台建置中介層(Interposer)、3D晶圓堆疊產能，展開高毛利的3D AI代工服務，並以新廠多達每月4萬片12吋晶圓的擴產即戰力，協助國際級客戶迅速掌握AI爆發商機。

據台大校友中心網站指出，黃崇仁1971年於台灣大學物理系畢業，後負笈美國紐約西奈山醫學院獲醫學博士。1980年學成歸國即進入台北醫學院生理系、台灣大學物理系執教。作育英才之餘，充滿開創熱情的黃先生趁著台灣個人電腦產業起飛的風潮，在電腦周邊、軟體等領域有了多次創業、擔任股票上市公司董事長的經驗。

一名網友在PTT轉貼文章引發熱議。其他人留言「搞到下市還能當傑出校友？」、「知名度不輸美國的黃董，確實傑出」、「下市專業嗎？」、「傑出農業韭菜貢獻獎？」、「農藝系輔修嗎？」、「台大也相信黃董了啊」、「這年頭什麼趣事都有」、「台大的標準蠻好笑的」、「割韭菜割到傑出校友」、「年底了，還是不懂」、「割韭菜博士」、「炒股天才、出賣晶圓廠技術給境外，真傑出校友」。

還有人留言「開這麼大間公司當然傑出」、「相信黃董，年底就懂」、「是農業系頒的嗎？專業割韭菜」、「搞到下市再搞到上市，難怪台大要頒獎」、「割韭菜專家當然給個傑出校友啊」、「基改專家，特有種韭菜可以一直割一直割，外面買不到」、「割出新高度」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 PTT 台灣大學 醫學院 韭菜

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