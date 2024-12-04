為準備孩子教育基金存定期儲蓄…金額零成長 股市菜鳥痛揭銀行荒謬利率

我從2018年9月開始投資股票，當初投入股市的契機，是因為我發現銀行的存款利率趨近於零，無法增加資產。

以前我曾為了準備孩子的教育基金，而存了一筆定期儲蓄存款，但金額毫無成長，於是便打算趁著「即使投資失敗，年齡上還有機會挽回」的時候，挑戰投資股票。

不過，因為我完全是個股市菜鳥，所以一開始，我是先從圖書館借閱投資理財方面的書籍，一本一本地邊讀邊學。而其中讓我最有共鳴的，就是「DUKE」老師的《一勝四敗也能穩賺的創新高投資術》（東洋經濟新報社）。

（本文出自《創新高投資法》) 在這本書當中，對資金管理、風險管理的解說也非常詳盡，還介紹了投資用的資金該如何分配。這些內容在其他理財書籍當中很罕見，令人耳目一新。

後來，我得知DUKE老師開設的「創新高投資學院」正在招生，便毫不猶豫地報了名，並且開始認真地執行創新高投資法。

我的生活信條，是「活著就是賺到，要全力活在當下」。在2011年3月11日發生的東日本大地震當中，有些親朋故舊成了受災戶，甚至還有人不幸罹難，讓我深感應該珍惜現在、活在當下。

檢視既往的十倍股，對選股很有幫助

在投資學院裡，我們處理了許多課題，其中又以「檢視過去股價曾飆漲十倍的個股」最有幫助。這項作業，就是要在觀察線圖的同時，查詢股價起漲之際究竟發生了什麼事（個股列表請參閱圖50，P170）。

我在學員專用網站上看到這項作業時，也曾心想「真的要做這件事嗎？」實際執行過後，我覺得非常有幫助。學院給了我們一份個股列表，我把這些個股的線圖都列印出來，並將股價變動轉折點上發生的重要大事，全都寫在圖上。

究竟投資人會因為什麼樣的事件而買股？此時成交量會出現什麼樣的變化？這個動作，讓我把諸如此類的關聯掌握得一清二楚。

還有一項作業，是要從既往的十倍股當中，找出共同的模式。投入這個作業後，我發現很多十倍股都是高股東權益報酬率（Return On Equity，簡稱ROE）、高資產報酬率（Return on Assets，簡稱ROA）的個股。

此外，它們還有一個共通點，就是握有某些執照，屬於進入障礙偏高的商業模式。還有，股價從第二階段（請參閱P100）開始就一路飆漲的個股，外資持股比例會從5%左右上升到約10%。《公司四季報》上會列出外資持股占比；大股東持股狀況則可於「株探」網站確認。

（本文出自《創新高投資法》作者：DUKE 譯者：張嘉芬)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。