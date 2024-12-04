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股價翻漲七倍的「藏壽司」是迴轉壽司業界的勝利組 它慘淪失敗組

聯合新聞網／ 商周出版
迴轉壽司在東證三十三種產業類股當中，被歸類在零售業。藏壽司/提供
迴轉壽司在東證三十三種產業類股當中，被歸類在零售業。藏壽司/提供

再來看看迴轉壽司業界。迴轉壽司在東證三十三種產業類股當中，被歸類在零售業。圖18是藏壽司（2695）、河童創新（KAPPA CREATE，河童壽司／7421）、元氣壽司（9828）、FOOD & LIFE Companies（壽司郎／3563）的股價，和日經平均股價的走勢比較。

圖中以2012年11月的股價為起點，呈現了個股的漲幅。這裡就讓我們來看看從安倍經濟學初期，到中期的2018年底為止的股價狀況。

其中漲幅最顯著的，就是藏壽司。它的股價在2018年5月時觸及高點，當時的漲幅已逾600%，意味著股價已經翻漲七倍。

在這一波漲勢當中，藏壽司的股價屢創新高。也就是說，投資人有好幾次機會進場投資，是一檔很容易用創新高投資法獲利的個股。

（本文出自《創新高投資法》)
（本文出自《創新高投資法》)
從2017年後半到2018年後半，元氣壽司的股價也有兩次彈升，所以是可以抓到上漲波動的個股。

壽司郎雖曾在2003年掛牌，卻在2009年下市，直到2017年才又再重新掛牌，故無法以同樣標準來比較。不過，若以重新上市的時間為起點，到2018年年中時的漲幅已達100%，股價在一年內就翻倍。

至於四家企業當中的失敗組，則是河童壽司。到2018年底為止，日經平均股價的漲幅約為110%，但河童壽司約只有它的一半，漲幅僅55%。

與其投資河童壽司，還不如投資一些和日經平均股價連動的ETF，獲利更豐厚。

千萬不能投資像河童壽司這種失敗組企業。最近，河童壽司和它的前總經理皆因違反《不當競爭防治法》（不正競爭防止法）而被起訴，這個事實，也證明了公司的衰弱。

（本文出自《創新高投資法》作者：DUKE 譯者：張嘉芬)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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