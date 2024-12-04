台股不受「韓國戒嚴」影響沒跌反漲！ 直雲：僅次於美股的第二強股票

韓股跌倒，台股不影響，我說過台股是僅次於美股的第二強股票。

韓國昨天戒嚴我想大家都知道，雖然一下就解嚴，不過政局動盪已經無法避免，所以韓股今天一度跌逾2%，但是台股則是從早硬挺到午盤，原因是大家認為韓國可能會轉單的效應，所以台股今天不受影響還會漲，甚至櫃買還是大漲。

我認為韓國戒嚴根本不重要，重點還是美國的景氣循環，可以看出美國公布最新JOLTS職位空缺調查為774.4萬人，高於上月前值的737.2萬人，也就是降息帶來的經濟復甦非常地明顯，市場現在最在意的就是經濟有沒有衰退，從禮拜一的ISM製造業指數回溫加上職缺持續增加，就可以知道復甦的大多頭來了！

最近台股除了有正規軍的發揮，像是台積電、台光電和奇鋐在大漲，比較偏題材的股票BBU和矽光子股票也在大漲，我推的眾達-KY今天也漲停，現在的台股可說是百花齊放，氣氛相當地好，我這周就ALL IN做多。

我這周就說是漲真的，畢竟美國經濟活絡，外資雖然可以控制台股，但如果外資還敢空台股，可能會被美股的其他外資嘎到宇宙，所以現在台股的外資自然就不敢續空，外資的手拿開台股沒有極限！

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