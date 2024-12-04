美妝保養股公布財報後跳空大漲 股價相較於其他同業非常便宜

第四個案例則是Premier Anti-Aging（4934）這檔個股（圖9），我在它首次公開發行（IPO）的第一天就買進。我平常會針對容易出現十倍股的三大行業—資通訊、服務、零售，檢視所有的IPO案件。儘管我總想著有機會要買，但其實這些個股的掛牌首日開盤價位（開盤價）都很高，絕大部分都買不下手。

Premier Anti-Aging是生產、銷售「麗優」（DUO）、「珂娜希」（CANADEL）等品牌保養品的企業。當初我看過他們上市前的說明資料後，就認為這是一家很有成長潛力的公司，產品在美妝討論區也很受好評。於是我心想：要是掛牌後的開盤價在8,000日圓左右的話，就下單買進。

結果它掛牌首日的開盤價是5,670日圓。這麼一檔成長潛力極高的個股，掛牌之初的本益比（PER）卻只和同業差不多，股價相較於其他同業更是非常便宜。我心想這是個大好機會，便進場投資。

（本文出自《創新高投資法》) 買進之後，我就經常查看美妝網站，還會逛逛藥妝店，看看Premier Anti-Aging公司的商品陳列在哪裡、銷售狀況如何。

後來我觀察Premier Anti-Aging在2020年12月公布的2021年7月期第一季財報，以及2021年3月公布的第二季財報，確認業績表現暢旺，便分別在跳空大漲後加碼買進。

不過，從Premier Anti-Aging在日本保養品市場所占的營收規模來看，當時已爭取到一定程度以上的市占率，我認為日後很難維持高成長，所以就決定採取和投資CareNet時相同的策略—「抱股等第三季財報公布，但不會續抱到年度財報出爐」。

這檔個股也是因為我屢次加碼買進，到頭來總計投入近八成的資產。然而，它在2021年6月公布的第三季財報，內容並不如我的預期。

這次我運用了在富爾瑪學到的教訓，研判投資部位與期待值不符，便於財報公布隔天的開盤時，賣出了半數持股。後來股價一路走跌，於是我就在當天賣出所有持股，結束這一波投資操作。

（本文出自《創新高投資法》作者：DUKE 譯者：張嘉芬)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。