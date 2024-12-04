買200張長榮航賺進百萬！贏家笑了：這波漲勢至少到聖誕夜

對於沒有時間看盤又想投資的人而言，存股是很適合的投資方式，不只可以增加被動收入，也不必多花心力操作股票。近日有網友自稱從25歲開始存股，短短6年股票資產就達到800萬，因此引發熱議。PTT網友抓出重點直言「你沒看到內文說2020空頭時進場嗎？重點不是存什麼存多少錢存多久，是什麼時候進場才是重點」。

2024-12-03 10:54