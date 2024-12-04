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買200張長榮航賺進百萬！贏家笑了：這波漲勢至少到聖誕夜

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航刷新歷史高價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮航刷新歷史高價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

長榮航3日盤中來到45元新高價，漲幅達3.4%，寫下史上新高價，華航今天更是航空股的領頭羊，股價一度衝高來到26.9元，漲幅達6.9%，也是2022年元月以來新高。PTT網友表示，他自10/26買進，至今共200張、獲利100萬元，有人直言「這波漲勢至少到聖誕夜，有一起上機的放到聖誕夜賣，穩到不行」。

長榮航空前三季的獲利創下史上新高，其中，第3季稅後純益為89.85億元，每股盈餘1.66元。累計前三季稅後純益214.85億元，每股盈餘3.98元。

一名網友在PTT發文表示，事實證明，做航空股絕對不是看機票價格決定買賣，也不需要腦補看不到的事，他從10/26買進，至今共200張、獲利100萬元，他笑稱「下次做股票前先把技術跟籌碼看清楚再來玩Ｍ切勿意氣用事」。

其他人留言「為什麼航空最近漲這麼多」、「飛上平流層啦」、「我們的人常坐飛機出國玩，帶動整體航空產業，功不可沒」、「那些唱衰空軍不知道回補了沒」、「川普動不動就要關稅100%，大家趕著提早拉貨」、「一路漲耶太猛了吧」、「長榮航滿足點50初跑不掉」、「跟你差不多時間進場，這波感覺要來個末升段了」。

還有人說「一堆空在地板的還整天扯票價，慘喔」、「外資那些買的量應該超級超級多的吧，連自營都在抬價」、「直升飛機起飛了」、「籌碼集中就容易爆漲爆跌，自己小心」、「看看明年旅行團飛國外的團全滿就知道誇張了，一團20幾萬台幣」、「他已經被抬出去了，長榮航我是在41轉道虎航，一起飛，這邊絕對不是什麼魚尾，去年高點42，張國煒宣布賣股，今年的底就是至少45，油價又持續崩，不用設高點，這波漲勢至少到聖誕夜，有一起上機的放到聖誕夜賣，穩到不行」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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