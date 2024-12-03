5年存股資產達8百萬？眼尖網抓重點：進場時機是關鍵

對於沒有時間看盤又想投資的人而言，存股是很適合的投資方式，不只可以增加被動收入，也不必多花心力操作股票。近日有網友自稱從25歲開始存股，短短6年股票資產就達到800萬，因此引發熱議。PTT網友抓出重點直言「你沒看到內文說2020空頭時進場嗎？重點不是存什麼存多少錢存多久，是什麼時候進場才是重點」。

日前有網友自稱25歲開始存股，標的包括00919、第一金、華南金、玉山金、00940、兆豐金、彰銀、中信金、合庫金等，短短6年股票總資產已經達到800萬元，根據他貼出的明細可見，除了00940外其餘標的全為正報酬率，中信金報酬率甚至超過9成，其餘標的也多有3-6成不等的報酬率。

一名網友在PTT轉貼文章並好奇表示「存股到31歲真的有辦法800萬嗎？」其他人則不以為然留言「唬爛居多！回測6年每月三萬投到正二也才600萬」、「加上爸爸給的797萬，800萬輕輕鬆鬆」、「還在作夢喔，爸爸給比較實在」、「12年也就600多萬 800萬真的想多了，除非月存7萬，然後保證15%報酬，72法則5年就能存到800萬」。

不過也有人說「這幾年漲一倍有可能啊，存美股的更有可能」、「這幾年印太多鈔票了沒有不可能」、「結論要買在最低點，買在高點的不好說」、「每月3萬存長榮，6年獲利是不是有1000多萬」、「有跟到前幾年有可能」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。