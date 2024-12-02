月薪31K！他存股6年「資產883萬」 投資心法公開：2族群買好買滿

不少小資族都靠著投資股票累積資產，近日一名網友發文指出，自己月薪31K，加班後達45K，目前存股六年，總資產已突破880萬。貼文曝光後，吸引不少網友熱議。

原PO在Dcard發文指出，他18歲就出社會，沒有強大的背景跟學歷，並在25歲存股，到現在31歲，股票資產已來到883萬，「一開始是金融股，現在金融股跟ETF比例各半，一半在2020年空頭進場」。另外他也說，公司有餐廳供餐，自己三餐不用花錢，因此每個月不定期不定額投入至少3萬，收穫到股利再投入。

他也曬出擷圖，可以看到目前投資最多的是群益台灣精選高息ETF（00919），其次是第一金（2892）、華南金（2880）、玉山金（2884）、元大台灣價值高息（00940）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、彰銀（2801）、合庫金（5880），總獲利約132萬元。

對此，網友紛紛提出見解，「高股息，算了本多終勝」、「談複利，資產880萬其中收益才130萬，25歲到現在31歲也六年了，沒有一支報酬過百(買SP&500都破百了)，看來也沒在長期持有。論標的，公司品質參差不齊，類型單一，就金融股亂亂買，也不見得多有洞見」、「有沒有考慮之後存點別的？感覺再來適合存一些債券，可能會有價差又有息」。

不過也有人讚嘆，「賺4.5存3萬起跳很硬欸」、「住家裡＋沒女友＋沒買車，本來就可以達到這樣了啊，一堆人自己存不到就眼紅」、「我覺得很強欸，不用聽買錯什麼的，買進都有理由」。

還有人分享其他例子，「同事月薪6萬5，每月固定存6萬維持三年了，被我們稱為傳說！中午公司有團膳，晚餐吃家裡，早餐固定一個饅頭夾蛋加公司沖泡黑咖啡。住家裡、沒交女友、沒買車，宅男沒有任何興趣，頂多偶爾買遊戲，一直到現在」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。