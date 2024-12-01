2024剩最後一個月！黃金油價都在漲 到底透露什麼？

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商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
股市情境示意圖。圖／Ingimage
股市情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

股市短期內是樂觀行情，但投資人仍需警惕風險，注意潛在的賣壓，並適時了結獲利。目前股市好壞差距極大，選股時應多多觀察企業的獲利表現，是否足以支撐股價。並關注美元強勢的反轉訊號，不能將資金都投入到美元和股市中。

光看大盤指數的表現，投資人或許認為股市已經一掃陰霾，準備開啟另一波反彈。但，我還是要謹慎的提醒各位：整體環境正悄悄改變，而目前市場有些過度亢奮，尤其是對正面訊息過於樂觀，卻忽略掉許多潛在的負面消息。

許多數據顯示，投資人紛紛加碼股市，並打算減少或不持有債券，全部投入到風險性資產。短期而言，這或許是不錯的選擇，但仍需要做好分散風險的準備，以免突然的變化讓人措手不及。

目前大型股的推升動能不足，反而轉向中小型股和集團股。這顯然是本土集團在年底時轉移資金的作帳行情。

客觀來說，此時到農曆年前，可望是短暫的蜜月期。不過，股市越熱，內心就要越冷靜。因為，若投資人的潛在獲利已累積許多，屆時蜂擁而至的賣壓將會相當沉重。

目前的市況是「景氣強中透弱」，好壞差距非常大。因此，仍需適度回歸基本面，觀察企業的獲利表現，是否足以支撐股價。黃金油價及貴金屬也繼續走揚，反映出保守及避險性資金依然未減。

ETF因持股種類分散而具有優勢，確實是一種參與股市的工具，但當持股比重偏高時，也要留意進出時機點，別一味的持有到底，將獲利落袋才是真正的收益。

此外，即使美元強勢，仍需關注其何時反轉，不可對美元或股市過度投入。至於債市，面對美國公債價格直直落的情況，可選擇投資等級公司債或高收益債券基金。從中長期而言，對債券無需過度悲觀，耐心依然是關鍵。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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