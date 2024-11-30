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信貸能比照質押「無限續借、欠錢不還」操作模式？ 存股哥：別幹這種事！要還本金

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。(聯合報系資料庫)
台股示意圖。(聯合報系資料庫)

老鐵問我既然質押可以無限續借比較有優勢，那信貸是不是可以比照辦理？綁約過後就轉增貸，讓自己的負債維持在一個水位，這樣是不是也符合「欠錢不還」的操作模式？因為我就一直欠錢這樣，而且不止一個問我這個問題。

我想了一下感覺這個邏輯怪怪的 ...

「欠錢不還」、「無限續借」的觀念是基於你不用還本金為前提，質押不用還本但信貸要還本，如果你信貸也無限轉增貸，等於你這輩子永遠沒辦法把這筆信貸清償，一輩子都在繳本利和！拜託不要幹這種事。

每個月繳本利和代表你必需卡一筆資金在那邊，對你的現金流是很不利的一件事，信貸一簽通常七年，了不起讓你轉增貸一兩次，在十年內就可以清償完畢的東西，沒必要拖到十年以上。

那你可能會問那轉增貸的用意是什麼？用意就是讓你壓低利率、在本金不夠時持續累積本金、跟銀行有往來紀錄，不是像老鐵說的用信貸的方式達到「欠錢不還」的目的，因為你還是要還本利和，並不是「欠錢不還」。

信貸是門檻跟風險相對較低的槓桿方式，主要目的是讓你在本金相對低水位時可以衝高本金，一旦你本金拉起來之後，信貸就可以慢慢捨棄了。

本金衝高後還有質押或是槓桿ETF等方式可以讓你槓桿，當然你有房的話還有房貸可以用，我認為這些都是比信貸更強的槓桿。

以我自己舉例，目前信貸餘額剩下15萬，剩下大約2年可以繳完，要是我又去轉增貸衝到50萬，首先是我的負債比會超過30%，風險增加不少。

再來是本來快繳完的本利和又要重新跑7年，效益真的沒有比較高，要多拿35萬的話用質押即可，現階段的我沒必要用信貸增加自己的操作難度。

而且最重要的一點是，我現在都處於領最低薪的半退休狀態了，我才不想再持續繳本利和，2年過後我拿到當初用信貸買進的所有股票、期間領到的所有股息，對我來說跑完這筆信貸合約才是最有利的。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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