美債準備上漲？網卻因「1原因」不看好：能賺的價差有限

川普近日提名華爾街避險基金經理人貝森特擔任財政部長，其「3-3-3政策」將對政府預算赤字有效控制，美債因此齊漲祝賀，近日沉寂的美債ETF這兩日也翻紅同慶。PTT網友笑稱「美債蛙終於出頭天」，但也有人唱衰「最恐慌時期過了，接下來是賠到麻木的時期，反正不太可能大幅降息了，價差有限，能保本就偷笑了」。

ETF專家指出，全台受益人數前五檔美債ETF包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、統一美債20年（00931B），以及中信美國公債20年（00795B），還有永豐20年美公債（00857B），五檔合計就有87萬的受益人，包辦了九成以上的美債市場，美債今年人氣高漲，其中，國泰20年美債受益人數今年以來從12萬人成長到30萬人，成長幅度驚人。雖9月降息以來，殖利率不降反升，仍在高檔區間震盪，惟美國已經跨出降息步伐，未來幾年的趨勢明確，長天期美債此時享有較高利率，之後仍有價差空間可期待。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示，「想當初債蛙在閒聊或板上天天被笑，但現在大盤個股也是慘兮兮，現在美債蛙終於出頭天？」

其他人留言「我不喜歡這個消息，請繼續唱衰」、「債貓：我勸你別多管閒事」、「股版債酸正在公園哭」、「最恐慌時期過了，接下來是賠到麻木的時期」、「債酸不要信，美債還需債酸良言」、「降息是預料之中已經不可能升息了」、「有攤的都獲利了！看債酸少多少就知道了！之後應該換酸匯率吧」。

還有人說「一舒服就是要跌了先不要」、「為什麼這時候有出貨文」、「這篇出來美債要5字頭囉嘻嘻」、「哲哲當時是180賣掉0050轉美債的，所以同時買的話，0050其實還賺錢」、「其實關鍵在中國日本的匯率，匯率穩定就不需要美金，也不用一路賣美債了」。

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