台積電（2330）一度跌破千元 PTT喊話：900以下無腦多

台股28日震盪劇烈，一度重跌至22,124.31點，午盤跌幅縮小，收在22,298.9點，下跌35.88點，跌幅0.16%，台積電（2330）一度下跌至992元，跌破千元大關，終場收1,005元，上漲0.5%。PTT網友喊話「台積電900以下無腦多」。

一名網友在PTT以「台積電900以下無腦多」為題發文，他表示，台積電股價開始回調，他喊話「9開頭準備分批買進就可以放長線了」，他認為以外資一貫做法，12月就會開始獲利了結。

其他人留言「從1020一路往下買到1000，超級不怕」、「真的很爽，法說前一天買1100賣，現在再買回，來回做價差」、「我認識的從1045買到昨天1025，今天剩1000」、「1000以下，跌1元就買1股，絕對不會輸」、「999到900也就不到兩天的事，有差嗎？」、「台積電明天又要大搶購了」。

還有人說「1050賣了，昨天掛1015沒買到QQ。今天又怕怕的，貪一天不知道會不會被天罰」、「台積電不反覆做價差只會抱著的本來就是白癡，抱著投報率沒比大盤好，風險又沒大盤分散，抱著台積電，賺得比美股大盤還少，台積電根本贏不過qqq」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。