川普漲關稅引散戶恐慌？韭菜痛哭鴻海買在「尾盤降落」網反讚：跳樓大拍賣

美國總統當選人川普關稅大砲開轟！他喊話明年1月20日上任後，要對墨西哥、加拿大及中國大陸商品課徵25%及10%的高關稅，引發台股利空衝擊，不少投資人擔憂「貿易戰2.0」風雨欲來，鴻海近日更跌破200元大關，遭外資狂砍逾7萬張。

一名網友在Dcard發文表示自己真的是韭菜，因為他昨天進場買鴻海，買在198元，廣達買在293元，國泰永續高股息(00878) 則是買在22.1元。他說買的這3支股票「剛好尾盤都降落」、「低點還有更低」，並附上一個又笑又哭的無奈笑臉貼圖。

文章底下有網友也留言「鴻海目前一堆人在買，198塊很便宜，底部應該很明顯了，跳樓大拍賣的價錢還不買」、「外資大賣，借券賣出也大增，感覺還有得跌不用太早進場，或是至少分批」、「外資標準玩法，利用消息面去放空台股，故意製造散戶恐慌，散戶恐慌就會賣在阿呆股」。

此外，還有人安慰原po別緊張，「200-210的鴻海我也持有，160-210各種價位我都有買過，原po198塊也贏過這波外資的出貨成本了，祝原po的鴻海跌時持續買進，長期持有，耐心等待，自然有不錯的獲利」。

「買到賺到」、「短空長多，獲利狀況沒變依舊是成長的，接下來的再殺可以放心加碼 」、「是沒經歷過鴻海160的時候嗎？真的韭菜」，甚至有人認為外資在鴻海提不到什麼款，再賣就是老本了，因為外資持股率已快到起漲前的最低點，原po也回應網友說這周先觀察，下周來慢慢攤平加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。