川普高關稅推累鴻海（2317）股價 網笑「清算時間到」：200以下甜甜價

美國總統當選人川普25日預告明年元月20日上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，衝擊在當地設廠的鴻海（2317）股價，27日早盤直接跳空開低，一度下跌至198元，跌破200元大關，盤中跌幅近2%。PTT網友直呼「清算時間到了，200元以下是甜甜價」。

川普揚言上任將對墨西哥課徵25%關稅，業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，使得AI伺服器供應鏈首當其衝。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，鴻海可能面臨美國課稅，他直言「毛三到四的行業被這樣搞，是要玩個鳥蛋喔？還是夢回威斯康辛州？答應川普的事該清算了，分析師說200元以下是甜甜價唷」。

其他人留言「台媒甜甜價=繼續跌，日圓就是最好的例子」、「扯的是毛三毛四的股票被拉到200塊吧」、「鴻海回90收」、「你覺得不值但是就那麼多人賺了一倍」、「台灣大媽等一下就買回去了啦，還發文大驚小怪」、「空方趁輝達拉回不是打台積電晶片假新聞，就是打鴻海，老套了。散戶就是被這些新聞耍得團團轉」。

還有人說「放我大川鴿子等著被清算吧，這只是剛開始」、「川普真的整天亂放話影響市場」、「我的甜點是100以下」、「就算這禮拜不破，12月感覺大盤也會失守季線」、「別太幸災樂禍，瘋川就是除了本土之外都會課，現在沒課的之後也會課，多少而已」。

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