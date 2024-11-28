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台股上看2萬6「無腦All In台積電」？網酸：找人接盤

聯合新聞網／ 綜合報導
專家看好明年台股走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照
專家看好明年台股走勢。台股示意圖。 聯合報系資料照

富邦金控26日舉行「2025富邦財經趨勢論壇」，展望2025年，富邦投顧董事長陳奕光預期在台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，明年下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25,500點，樂觀或可挑戰26,000點。PTT網友笑稱「All In台積電」，也有人擔心直呼專家喊漲是在「找人接盤」。

陳奕光表示，考慮台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000萬大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下，指數高點為25,500點。若台積電（2330）依主要客戶Apple、Nvidia採SOTP計算，PER有機會挑戰25倍，台股樂觀情境或可挑戰26,000點。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「看來完全不用擔心，指數拉回20,000點會有撐，接下來就上看26,000，甚至30,000！大家不要怕，只剩2,500點能跌了」。

其他人留言「台股太強啦，根本不用怕川普」、「川皇：當我塑膠？」、「大漲兩年，這種樂觀文真多」、「台積就無腦多」、「基本面良好」、「Intel、三星都投降了，台積五位數都算低標，拿一萬來看，台股底就是八萬點，閉著眼睛無腦買台積，怎麼輸？」

不少人擔心直呼「完了，反指標！」、「多長期？100年後嗎？」、「我都看5萬點了」、「沒有要怎麼負責」、「有的話賺錢你要分其他人嗎？」、「我都看到10萬點了」、「賠錢專家負責」、「騙人的嘴」、「只有翻白眼的份」、「回一萬八的時候叫我，我再歐印正二」、「早就看3萬了，無腦多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 川普 指數

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