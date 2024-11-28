2奈米移美可能賠上百億美元 網秒懂：難怪台積電（2330）股價上不去

台積電前董座劉德音26日指出，台積電（2330）的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。他認為「讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。PTT網友熱議，「難怪台積電股價上上下下卻漲不上去」，還有人笑稱「劉德音下台才肯說真話」。

劉德音近日回應媒體詢問川普重返白宮對台灣半導體可能的影響，他認為不會有什麼變化，台灣的半導機產業的利益跟美國半導體產業利益基本上類似，台灣做製造、美國做設計，造就今天美國半導體產業的領先，雙方其實是互補。

一名網友在PTT發文轉貼新聞並表示，「難怪台積電股價漲不上去，先進製程在美國生產可能賠上百億美元，美國人可能還不願意輪班，恐怕還會上演勞方怒告資方的戲碼，而引來鉅額賠償」。

其他人留言「下台才會講真話」、「退休講話誠實了」、「訊號來了」、「原來在美生產是賠錢貨，難怪有分析師估毛利0」、「直接打臉矽盾仔」、「川才不管你賠錢」、「直接說不要想把矽盾當護身符，戳破一堆人的幻想」、「美國廠出貨的+50%賣吧，如果加關稅就再墊上去就好」。

還有人說「美國廠本來就不是最先進的啊」、「在美生產本來就是賠錢做功德」、「美國賠得起，只要霸主地位在就好，競爭者賠更多」、「美國那麼美好當初怎麼可能把產線移來台」、「不過幾百億鎂對美國真的還好，援助烏就多少了」、「沒有包袱，敢講真話，矽盾要被拆了」。

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