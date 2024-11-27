新手定期定額卻被父笑 網曝加「這2招」才能賺更多

投資方式百百種，有網友選擇定期定額買股，卻被爸爸笑話「賺不到錢」，還跟他說「要做股票就是看準目標一次幾張的去買」，讓他無法理解直呼「定期定額的我真的是錯的嗎？」其他人則認為，投資方式沒有對錯，只要適合自己都是好方法，另也建議他以閒錢投資，並保留資金再逢低加碼，才能賺得更多。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，他近日開設證券戶，並進行股票定期定額投資，近日與爸爸聊到此事，想不到卻被爸爸嘲笑定期定額賺不到錢，還告訴他做股票就要看準目標、一次買好幾張，這樣遇到想加碼或減碼時，手上才有籌碼運用。

該網友反駁，股票價格太高，他沒辦法一次買好幾張，加上沒有經驗，不敢胡亂投資，他爸爸又回嗆，「繳點學費很正常，搏一搏有機會單車變摩托，定期定額浪費時間就算了，連錢也沒賺到」，他不滿直呼「我竟然一時間被說得啞口無言，定期定額這件事情，真的有這麼不堪嗎？」

有人力挺他並留言「其實定期定額是一種半強迫的存錢方式，任何投資方式，沒有絕對的對與錯，建議閒錢投資，保留一筆錢逢低加碼才能賺更多，我怒前定持定額逢低會手動加碼，一年下來報酬率15.39%」。

另也有人留言「你就用你的方法，看一年後你賺到多少錢，就知道這方法好不好，你爸爸好像很厲害，你要不要問他這輩子從股市中賺到多少錢？」、「多頭市場時賺多賺少而已，當空頭來臨時只要標的體質好，你又會感謝自己定期定額。投資方法百百種，找出可以複製持續賺錢的方式就是好方法」。

但也有人說「定期定額的缺點不少，最大的問題：你的獲利減半、你失去判斷能力、你失去學習機會、你忘了風險。不要相信網路各種固定投資方式，你要有自己的想法，判斷。如果你不能提出定期定額的優點，那就不要定期定額」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。