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川普恐取消大陸最惠國待遇？網憂60%關稅將引通膨再起

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

美國國會近日的報告建議取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位。美國之音報導指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19.3%，若取消PNTR，對中國的平均關稅將升至60%以上。PTT網友擔心，此舉將引發美國通膨再起。

美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）近日遞交年度報告，首次正式建議美國國會應取消中國的永久正常貿易關係地位。美國國會在2000年通過給予中國永久正常貿易關係地位。如果美國取消了中國的PNTR地位，中國貿易地位將降至與北韓、古巴、俄羅斯等國家的同水平。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，關稅提升至60%以上，等於生意不用做了，那麼台商在大陸的廠房也無法出口至美國，公司只能選擇遷廠，他表示，「現在美股還大漲，是關稅暴漲要大賺了嗎？」

許多人擔心提高關稅引發通膨並留言「通膨再起」、「美國通膨再起，這次是輸入型通膨」、「60%幾乎是要經濟脫鉤，大陸少了最大消費國等崩」、「提高關稅最傷的是老百姓，看看台灣汽車高關稅」、「美國對中國的低價商品很依賴，如果無法及時轉換供應商就會通膨」。

還有人留言「抓準這波，再發一次橫財中美貿易戰，爽的是台灣」、「上一次大家也覺得川普不敢」。但也有人說「中國製的太多了，哪來的替代產品，你說針對幾項像電動車或太陽能 面板等等還有可，能哪有可能全部都加？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 美國 通膨

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