AI股「深度回檔」他問要換題材操作嗎？ 網極勸加碼：明年是它的天下

歲末年終，2024年即將結束，不少投資人也開始檢視、盤點現階段手中的持股。而台股今年隨在AI大廠財報及展望優於預期的帶動下，不斷登上歷史新高，有網友就在Dcard發問，好奇最近大家如何看待AI股的現況，以及接下來行情究竟會怎麼走。

原po表示，回顧7、8月那一輪AI股的深度回檔，幾乎所有AI與相關概念股都回得滿深的，進入10月才又逐漸回穩。

尤其上個月底借AI教父（指佛瑞·辛頓（Geoffrey Hinton））金口，機器人概念股大漲一波。「小弟趕在川普毒口水開噴前順著東風小賺一筆超開心，現在有點猶豫要繼續AI股操作還是換題材了，大家覺得AI股後續還能再繼續操作嗎？」

底下留言有不少人持正面看法，認為可續抱AI概念股「感覺還是可以樂觀看待，市場普遍持續看好AI」、「不繼續AI，那還有哪些呢？很多產業還躺在那裡等基本面復甦」、「趕快加碼吧！明年不意外也是AI的天下」。

「AI股年底應該還有空間，看技術趨勢和需求持續增長的話，我會考慮持有到明年初」、「長期持有，但偶爾短波操作」、「上次AI股大回檔時進場的這波應該都賺到了吧？繼續持有不香嗎？」、「買爆00909，一年報酬97%很香，數位支付、虛擬貨幣、AI通吃」、「AI話題還是在，趨勢還在，回檔就撿，回檔深再加碼，目前00935持股比例最高，逢低補，反彈力道強」。

然而也有其他人持不同意見表示「其實AI股波動大，換題材也不是壞事，看個人風險承受度囉！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。