半導體業平均年薪破百萬⋯買「這類股」最穩？網酸：炒房更賺

AI趨勢帶動科技高薪職務，104人力銀行調查顯示，今年平均年薪為新台幣80.2萬元，其中以半導體103.5萬元居首，且為8連霸。PTT討論，由此可知「在台股買半導體股應該是最穩，尤其是台積電」。不過也有人說，「房仲年薪152.1萬屌打半導體從業人員，看薪水高低就知道現在炒房最賺錢好嗎？」

調查顯示，工程職前5大高薪職務依序為，類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元、數位IC設計工程師157萬元、IC布局工程師118.3萬元、演算法開發工程師110.9萬元、資料科學家110.2萬元。人力銀行分析，工程職前5大高薪職務均與AI相關，能否掌握AI趨勢，擁有「做AI的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「AI真的熱，看薪水高低就知道什麼行業現在最賺錢，在台股買半導體股應該是最穩，尤其是台積電」。

其他人留言「怎麼都沒算年薪中位數？」、「我跟果凍平均幾十億」、「當工程師不如高中畢業當房仲」、「房仲150萬，在高房價的現在仲介費真的太高」、「我對不起大家」、「沒到的是應該檢討自己」、「做夜市的每個都200萬」。

還有人說「平均就是有厲害的跟廢物的加一加除與2，不然基本工資怎麼來，別每次都在那邊算最低的，自己廢物大家都知道不用一直講」、「平均月薪6萬7，這不科學」、「代銷跟房仲很高」、「對不起，平均一半都沒有」、「貧富差距飛天了」、「GG隨便一個工程師都300+，作業員都100多，平均值真的不準」。

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