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辜仲諒發獎金⋯他要做多中信金（2891）！喊話：股價上看52元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友做多中信金。圖／中信金提供
網友做多中信金。圖／中信金提供

世界12強棒球賽在中隊24日擊敗日本摘金劃下句點。棒協理事長、中信金董事辜仲諒豪邁加碼共計7000萬元，PTT網友喊話「做多中信金」，以殖利率5%計算，股價上看52元。也有其他人預言，「明年股利發2.5元，股價一定上45元，50元不太可能」。

台股25日開高震盪，電子類股領軍上攻，加上世界12強棒球賽台灣隊奪冠，帶動棒球及慶祝概念股氣勢，加權指數盤中勁揚逾268點，攻上月線22968點與23000點，最高衝上23172.43點。

一名網友在PTT發文表示，中華隊奪冠，他規劃做多中信金，考慮到中信金前三季EPS 2.95元，預計全年可達4元，若以發放65%、股利約可達2.6元，以殖利率5%計算，股價上看52元。他將於40元以下持續買進，52元停利。

其他人留言「會發錢給股東嗎」、「股利可以一樣大方嗎」、「慶祝台灣棒球奪金，明日台股全數9折」、「買價9折，漲停搞不好真的划算」、「不是有說明年會配2元以上」、「辜辜發錢用他自己的錢吧，還能抵稅」、「辜仲諒有17.8億股中信金，安啦」、「股票是股票，比賽是比賽，兩者無關連」、「他今年股利就領了三十億吧，花個兩億包紅包有很多嗎？」

還有人留言「我猜辜辜要發獎金所以留現金，搞不好最後變成配股」、「已經先噴7000萬」、「40~45間吧，再上去要看明年的營收」、「獎金發太多要空才對吧」、「大老闆發錢有在用自己的錢？中華隊全部變爪爪股東」、「發這麼多錢錢，應該是利空吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 中信 台股 日本 辜仲諒

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