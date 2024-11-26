他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

比特幣在10萬美元大關前「近關情怯」，交易人士評估美國總統當選人川普為加密貨幣帶來的樂觀氛圍能否延續。PTT討論「川普跟許多超級富豪支持加密貨幣原因」，有網友認為，加密貨幣的區塊鏈網路是存放資產最安全的地方，安全強度最高的就是比特幣，這已經是不可逆的貨幣趨勢。其他人卻不以為然，直言「買黃金還比較實際」。

比特幣周日一度下跌至95,776美元，此前距離衝上10萬美元大關只剩下300美元；在台灣時間周一清晨7時53分，比特幣價格回升至98,065美元，川普選擇提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任美國財長，協助支撐全球市場信心。

一名網友在PTT發文表示，川普、共和黨及許多超級富豪都支持加密貨幣，原因在於加密貨幣的區塊鏈網路是存放資產最安全的地方，他舉例，將資產放在不動產上，若房屋倒了損失慘重，將資產用來買黃金，遇到戰爭或天災時也帶不走黃金，將資產放在銀行，若銀行倒閉只能拿回存款保險，因此沒有比加密貨幣更安全的地方，安全強度最高的則是比特幣。

該網友說，「這已經是不可逆的貨幣趨勢，貨幣價值取決於共識，由美國政府領軍的共識認可，只會擴及到全球其他政府，所以台灣真的不要慢太多，大浪即將湧來」。

然而其他人不以為然留言「買黃金還比較實際」、「加密貨幣AI很快就能破解了」、「加密貨幣一旦沒人要買，或某人無限增加貨幣量，就沒價值」、「加密貨幣還可以洗錢，這才是最大功用」、「加密貨幣安全個毛？什麼都炸了，怎麼不說擁有者被炸了？瞬間歸零？程度完全不行也要發一篇出來當小丑」、「停電或網路中斷就沒辦法用的東西會比實體安全？」

川普即將執政被視為有利加密貨幣環境，比特幣的市值自他在11月5日當選美國總統以來，已經暴增約1兆美元。

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