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「棒球概念股」有誰…發揮想像力很多檔都能沾上邊！ 八方雲集（2753）這次不算？

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝...今天台股是否能有可以反映金牌話題的相關棒球概念股？

除了以棒壘球打擊場為營運主力的大魯閣（1432），一早開盤沒多久就攻上漲停外，其他股票對應相對話題是否能沾上邊，有待近期觀察：

大魯閣（1432）開盤沒多久後即漲停鎖死

常被當成祭品的「雞排」：大成（1210）、卜蜂（1215）

中華隊隊長陳傑憲，贏得MVP，他效力的中華職棒統一7-ELEVEn獅：統一（1216）、統一超（2912）、統一證（2855）富邦金（2881）、味全（1201），因為所屬的球員表現好

名字就叫「冠軍」的冠軍（1806）

棒協理事長辜仲諒豪邁加碼共計7000萬元，中信金（2891）也可關注；運彩也有相關加碼活動，可望一併受惠

友達（2409）、奇美（1763）也能算是，比賽有輸有贏，日本的電視恐是受害者被砸毀不少

愛爾達-創（8487）轉播棒球體育賽事電視台

三陽工業（2206）因為陳傑憲代言

大立光（3008）、精華（1565）因為「跌破眼鏡」

另外有網友趣味表示，八方雲集（2753）也能算是棒球概念股，但因為贏了，終於不用吃鍋貼了，所以應該不會受惠！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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