美國股匯雙強會持續多久？億級投資人點出最佳防禦策略
摘要
降息趨勢放緩，但大方向未改變。目前債券價格反應過度，可耐心等待市場調整。美元接近高峰，可考慮兌換澳幣、日圓、新台幣或配置黃金。未來台灣多數產業景氣低迷，民眾應加強理財和儲蓄。
在瘋狂的「川普交易」後，投資市場開始面對經濟和政治局勢的變動。美國整體數據仍呈現強勁的成長力道，使得聯準會（Fed）降息步調可能要放慢。這使得美元超乎預期的走強，而債券殖利率一再攀高，價格則不斷走跌，跌破許多投資人的眼鏡。
後市會如何發展？我的看法如下：
1.降息趨勢減緩，但未改變
目前市場對債券的反應稍微過度，實際上的通膨情況和市場疑慮仍有落差，投資人需保持耐心。
2.美元走強，壓抑貴金屬價格
美元已接近高峰，可趁機將部分美元兌換成澳幣、日圓、新台幣，或選擇黃金，都是不錯的選擇。
3.高科技與半導體業獨秀，其他產業景氣低迷
雖然台灣總體數據看似不錯，但多數產業景氣低迷，民眾消費也趨於保守。建議各位加強理財計畫，做好儲蓄準備。
4.創新高價股票減少，交易熱度未減
雖然股市的成交金額熱絡，但其實多是當沖和保險資金進入ETF所致。長期看是成長趨勢，但短期內ETF的成分股價格波動激烈，投資人需留意潛在風險。
5.房市與股市過熱，需保持警惕
在行情高檔時，建議減持部位，增加現金比例；低檔時則增加持股、降低現金比例。這個策略仍適用。
總結：在眾人瘋狂時保持清醒，可參考巴菲特逐步增加現金部位的資產配置方式。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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