本業+兼職+投資存股…共8年努力！ 小師傅「路不輕鬆但可複製」：每月大約15萬股息入帳

自從開始經營自媒體，我認識了很多朋友，他們會分享自己也和我一樣，也是身兼多份工作去增加收入，來增加投資的本金。

我自己8年前的時候，本業薪水才3萬3左右，當時會覺得人生似乎好像是沒有未來的，我真的是開始兼職後，收入有了增加，再做投資，才慢慢感覺自己好像是可以買得起房子的，吃麵攤好像是可以切得起豬頭皮和點各式小菜的，整個人生才慢慢看到希望。

但是，雖然投資很重要，可是如何去增加收入才是真的最重的關鍵，投資只是輔助你而已，收入和本金才是基礎，本多才是終勝。

所以當時，我就下定決心去犧牲短期娛樂，之後來換取長期快樂。

雖然我很喜歡廚房的工作，但是廚師的薪水最高也就那樣，根本是無法實現財務自由的；所以，我必須想辦法去兼職來增加收入，然後再去做投資，之後讓股息成為我生活上的護城河，只有這樣，我才能安心從事薪水不高但讓我快樂的工作。

經過8年的努力，我累積股票已經可以配發180萬的股息了，平均每個月大約有15萬元入帳。這條路不輕鬆，但卻是可以複製的模式，只是每天需要工作超過15小時。但如果能用8年的堅持，換來未來的小小的財務自由和生活選擇權，你會願意嗎？

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。