今年股息50幾萬…自動申請降薪！ 存股哥：我很喜歡這種「工作不上班」的日子

很多人說哪可能靠存股年紀輕輕就退休，因為股息都是左手換右手，但如果你逛遍各大討論區，或多或少都有看過不到40歲就開始退休人生的人。

我常說要說服其他人應該要以身作則，講大道理沒有半個人會聽你，還會覺得你在騙，所以我試著活出存股人該有的樣子，讓各位參考看看這套方法究竟可不可行。

今年四月申請降職減薪，薪資從每月近$40000降到$34000，正式開始「工作不上班」的生活，我喜歡自己的工作但厭惡職場上的人際互動、權力鬥爭，撇除這些問題，現在的工作日過得挺愜意的。

回顧今年股息，加上12月未配發部分，一共領到$543,443，但我是在2-3月才完成月月配股息現金流的組合，所以第一季股息沒有很多才4萬多而已，絕大部分是2-4季的股息總合。

如果手上高股息明年維持8%-10%年化殖利率，那明年股息破60萬機會應該滿大的，就算目前表現較差的929只剩下7%，那我還有其他高股息可以補上，影響並不會太大。

借貸部分信貸餘額剩不到15萬，我已經將這筆負債視為0風險，因為用股息現金流去繳掉本利和綽綽有餘，再不然直接湊15萬一次繳清問題也不是太大。

質押部分經過今年大盤雲霄飛車般的大起大落，維持率最低202%，就是在8/5歷史最大跌點-1807點那天，距離130%回補還有很大一段距離，而且以目前庫存，我的維持率可以拉到300%以上，還可以安心睡覺的程度。

我很喜歡這種「工作不上班」的日子，本身是賣體力的服務業，但現在就算做8-9個小時下班也不會太累，免除了精神力的消耗，體能消耗真的只是小意思而已，因為累得不是工作本身，而是要應付工作中那些在你身邊的人。

我一直相信存股人有無限可能，當然你也不一定要跟我一樣選擇跳脫世俗上對於「成功」的定義，你要去拼年薪百萬或是令人稱羨的頭銜也沒問題，那我相信股息可以讓你更無後顧之憂的去衝刺。

總之希望大家可以藉由存股獲得自己想要的人生。

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