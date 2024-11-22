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「年底一定發達股」 他點名神達、順達、展達！網酸：不如買它

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論神達、順達、展達。 聯合報系資料照
網友討論神達、順達、展達。 聯合報系資料照

台股21日收22,555.66點，下跌132.7點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超263.52億元。PTT網友分析「年底一定發達股」，點名神達、順達、展達，他已進場兩支標的。其他人卻笑稱「股板三達，買到阿達」，也有人建議「全部加起來不如一支輝達」。

一名網友在PTT發文分析「年底一定發達股」，他點名神達、順達、展達，神達因伺服器出貨暢旺，股價突破多年新高，劍指3位數；順達為BBU二哥，最近入獄服刑，但還維持強勢格局，加上資產題材，號稱電子業土地公，阮阿姨每天吹，感覺股價有機會衝上200元；展達今年轉盈，主力已經炒一倍了，是妖股的長相。

其他人留言「不如買航運三傻」、「股板三達，買到阿達」、「為何不直接買發達大哥英偉達不更簡單嗎？」、「友達表示：？」、「只有輝達才是正牌」、「直接買達發就好」、「買不起英偉達，只好買英業達」、「不如一支輝達」、「只要PTT開始得意忘形發標的的股10支有9支都會出事」。

還有人說「順達何時才能出獄？ 即使被套也有不錯利息可以領」、「慘了要崩回50起漲點了」、「果然是出貨文」、「神達漲這麼多了老實說有點怕」、「我大廣達你放在哪裡」、「上去好幾根了，現在要人追高洗碗喔」、「展達今天再一根跌停」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 神達

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