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質押還本的觀念就是不還本金！ 存股哥：靠通膨幫你還貸款

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

老鐵請我出一篇質押還本觀念，有求必應這不就來了。其實還本觀念過去也提過，但文章太多應該被洗到很後面了，這篇就再重新論述一次質押還本觀念。

結論就是在我的觀念裡，質押的本金能不還就不要還，拖越久越好，並且有餘力的話可以溫和增加槓桿，只要維持率控制在200%以上、負債比不超過30%，都算安全範圍。

為什麼不要還？回歸到借貸的最重要觀念之一，就是通膨幫你還貸款，假設你現在欠了100萬不用還本只需繳利息，你欠到20年後再還這100萬會是什麼感覺？一定是輕鬆了非常多，因為通膨讓錢的價值變小，票面金額變大。

其次，你賣股還本，帳面總值、現金流會大幅縮水；如果你是額外規劃一筆錢去還本，一樣是得到相同的結果，因為你原先還有一筆錢可以繼續投入，但你現在卻選擇還本，這麼虧的事我才不要做。

你在安全範圍內持有負債才能讓總值及現金流維持在的一定的高度，大盤長期穩定成長，你的總值增幅才會越來越快。

100萬就算增加100%也只多了100萬，但1000萬只要增加個10%就能得到100萬，越多的本金在手當然越有利，這大概就是所謂的「本多終勝」了吧。

你的借錢能力代表你的財富等級，越能借錢的人財富等級越高，這是不可否認的事實，欠越多錢持有越多優質資產的人，反而能跟銀行、券商借到低利率的貸款，銀行、券商還巴不得你繼續跟他借。

兩袖清風沒有任何負債的人，銀行大概都給一些超高利率加上超高手續費，你想談還沒有籌碼可以跟銀行談，要找券商質押，抱歉如果你資產太少能借的也有限，父母眼中的乖寶寶最後卻變成沒什麼資源可運用的人，真是諷刺。

最後還是要說，無論你要質押還是信貸，不是借越多、借到爆威力越強，因為你的風險也會大幅上升，而是要去取得的平衡點，這樣才能讓負債的威力發揮到極致。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

利息 大盤 本金 現金流 資產 質押 通膨

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