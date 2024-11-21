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盤中零股交易撮合間隔時間縮短 網怨擾民：直接全零股就好

聯合新聞網／ 綜合報導
12月2日盤中零股交易撮合間隔時間縮短至5秒鐘。台股示意圖。 聯合報系資料照
12月2日盤中零股交易撮合間隔時間縮短至5秒鐘。台股示意圖。 聯合報系資料照

12月2日盤中零股交易撮合間隔時間縮短至5秒鐘，有望提升盤中零股市場流動性。PTT網友直呼「加快小韭菜收割的速度」，他喊話，下單時千萬不能選錯單位，把「股」選成「張」，還有1股假委託單也可能會來不及截圖。不少人抱怨，不如直接改成全零股交易，沒必要搞這些花招。

盤中零股交易是主管機關達成普惠金融政策願景的重要措施，證交所表示，為提升零股市場成交機會，使盤中零股交易更為友善與便捷，證交所已公告訂於2024年12月2日調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，以增進資本市場整體效率。

一名網友在PTT發文表示，「雖說是好事，但也加快了小韭菜收割的速度了， 而且如果下單時的不小心選錯單位把股選成張，來不及反應可能就當場GG了，另外1股假委託單可能來不及截圖就成交了，要小心喔」。

其他人留言「股選成張，前提是交易額度夠」、「會有價差不就是因為搓合時間」、「所以營業員問我額度要不要增加直接拒絕，20萬就夠啦」、「反正都要搞，幹嘛不全部零股交易就好」、「不零股整天搞這些花招」、「就改成全零股交易就好啦」、「全零股就不會有搞錯的問題了」、「5秒欺負散戶夠用了」。

還有人說「我額度只有兩百萬，一點都不擔心」、「一張1000股這種化石制度到底還要多久」、「零股跟整張的介面就不一樣，還能弄錯的建議刪app」、「全零股不就好了，不知道困難在哪」、「全部都用股為單位不就永遠不會搞錯了，為什麼要讓事情複雜化」、「到底為什麼要批次撮合？從一開始就莫名其妙」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 證交所 零股 韭菜

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