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當沖一週只賺2萬⋯他勸資金少別玩！苦主曝：1天只睡4小時

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆當沖不易。（本報系資料庫）
網友感嘆當沖不易。（本報系資料庫）

操作短線交易需要投入大量心血，對一般人而言，每月定期定額的長線投資勝率可能相對更高。有網友利用APP模擬股市交易，他利用200萬資金練習當沖投資，想不到一週下來只賺了2萬餘元，讓他直言「當沖真的好難贏錢」，他也喊話，「如果資金只有10萬元以下，那就別玩了，彈藥太少進去只是送死」。有苦主坦言，「當沖的工作是從前一天下午收盤就要做功課，以前玩當沖一天只睡四小時」。

一名網友PTT發文表示，他是股市新手，近期利用股市APP模擬交易，他使用200萬的資金練習當沖交易，然後一週下來，扣掉手續費、證交稅等，只賺了2萬2974元，他傻眼表示，「難怪有一位當沖之神，奉勸大家不要玩當沖，我也奉勸想玩股票，如果資金只有10萬元以下，那就別玩了，彈藥太少進去只是送死」。

其他人留言「我沒有說賭不好但是你不要騙自己在投資」、「真的錢更難玩我不騙你」、「真的錢你會凹單最後大虧」、「你就乾脆定期定額」、「認真回一下：我當年是學生時，玩模擬交易，起始金額模擬交易跟真的上，還是有段落差的」、「當沖的工作是從前一天下午收盤就要做功課，以前玩當沖一天只睡四小時」。

還有人留言「當沖交易額開爆，你多少本金不重要。少年股神就這樣來的」、「我投資美股都看老外玩期權，好像很少看有人玩當沖」、「當沖真的難，今年波段才賺250，當沖沒玩幾次就虧了25，主力很會玩」、「當沖就是幫證券商賺錢，幫營業員打零工」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 當沖

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